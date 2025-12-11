DBA nel progetto europeo REC4SMEs per sviluppare comunità energetiche rinnovabili in Italia

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, prosegue nel suo percorso a sostegno delladel Paese. In particolare, attraverso la società operativa DBA, il Gruppo prenderà parte al progetto "", finanziato dal programma europeoL’iniziativa prevede la creazione di(CER) in quattro Paesi - Italia, Slovenia, Romania e Moldavia - con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica e incrementare la competitività delle PMI dei settori agroalimentare e retail attraverso l’adozione di modelli innovativi di autoproduzione e condivisione dell’energia rinnovabile.DBA SPA, nello specifico, ricoprirà il ruolo didel– "Tailored Support for REC Beneficiaries", dedicato al supporto tecnico-operativo e all’accompagnamento, nel territorio italiano, di tre Comunità Energetiche Rinnovabili in tutte le fasi del percorso: costituzione, analisi, progettazione e gestione.Con una consolidata esperienza nei servizi a supporto della transizione energetica, DBA SPA forniràper la costituzione delle CER,per la configurazione degli impianti e l’ottimizzazione dei flussi energetici,agli aderenti per l’accesso ai finanziamenti e lodi strategie energetiche sostenibili.L’utilizzo di unsviluppato internamente alla società, denominato, consentirà di elaborare analisi energetiche avanzate e modellare i consumi degli aderenti alle CER. Grazie ad algoritmi di machine learning, il software permetterà di ottimizzare la configurazione degli impianti, prevedere la produzione energetica e migliorare la gestione della condivisione dell’energia, aumentando i benefici economici per gli utenti finali."Siamo orgogliosi di portare nel progetto REC4SMEs l’esperienza che abbiamo maturato in Italia nella progettazione e realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili – ha dichiarato, CEO di DBA Group –. Negli ultimi anni abbiamo accompagnato enti locali e imprese nella creazione di modelli energetici sostenibili, replicabili e scalabili, realizzando iniziative come la CER di San Vendemiano, Arcade Energy a Treviso, i progetti sviluppati con la Fondazione Cariverona e numerosi interventi nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lazio. Partecipare a REC4SMEs significa mettere a disposizione questo patrimonio di competenze per contribuire alla diffusione di modelli innovativi di condivisione dell’energia, supportando le PMI nel percorso di decarbonizzazione e nel miglioramento della loro competitività".