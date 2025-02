Mid e Small cap, Intermonte: valutazioni ai minimi da quattro anni rispetto alle Large cap

Intermonte

(Teleborsa) - Dall'inizio dell'anno, i mercati sono stati costantemente scossi dall'ininterrotto susseguirsi di annunci e minacce fatte ogni giorno dal neoeletto Presidente Trump, ma il trend generale è stato decisamente rialzista. È importante sottolineare che. Lo si legge nel report mensile disull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research.Questo porta Intermonte a ribadire lae, in particolare, la preferenza per le aziende di qualità, leader nei rispettivi settori, le cui valutazioni sono giustificate da prospettive di crescita realistiche o supportate da una forte generazione di cassa.Grazie anche a un quadro politico italiano piuttosto stabile, Intermonte ritiene che le mid-small cap possano. In questo contesto, iniziative come il Fondo Strategico Nazionale, che viene previsto in avvio entro l'estate, dovrebbero dare un contributo positivo.