Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il FTSE Mid Cap, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 58.760, mentre il supporto più immediato si intravede a 57.394. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 60.127.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)