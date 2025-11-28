Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 27/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il FTSE Mid Cap, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 58.760, mentre il supporto più immediato si intravede a 57.394. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 60.127.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```