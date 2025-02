Rottamazione Quater, si riaprono i termini per i decaduti

(Teleborsa) -nell'ambito della, grazie alla proroga prevista dal decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.Sarannoalla definizione agevolata, i), per "mancato, insufficiente o tardivo versamento" delle somme da corrispondere alle relative scadenze, cioè coloro che, al 31 dicembre 2024, non abbiano pagato una rata o l'abbiano versata in ritardo rispetto alla tabella prefissata.Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” - per i quali: non siano state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, o il cui versamento sia stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.Per i debiti per i quali i relativicon i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto,(5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.i contribuenti devono presentare, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto. Nella domanda il contribuente dovrà, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche ledi quanto dovuto a titolo di Definizione agevolatae cioèoppure, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione,ai richiedenti,, unadelle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolataa decorrere dal 1° novembre 2023.