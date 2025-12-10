BestBe Holding, nessuna lista per il Collegio Sindacale: nomina in assemblea il 31 dicembre

BestBe Holding

(Teleborsa) -, società di partecipazioni quotata su Euronext Milan, ha comunicato che in vista dell’assemblea del 31 dicembre 2025, convocata tra l’altro per il rinnovo del, non è stata presentata alcunaentro i termini previsti.Alla data del 6 dicembre 2025, infatti, nessun azionista – singolarmente o congiuntamente – rappresentante almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto ha depositato una lista. In applicazione dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob, BBH ha quindi riaperto i termini fino al, abbassando la soglia di partecipazione all’1,25%. Anche nel periodo prorogato, tuttavia, non sono state presentate liste.Di conseguenza, la società informa che l’sarà chiamata a nominare il nuovo Collegio Sindacale sulla base delleche verranno presentate direttamente in sede assembleare.