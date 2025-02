(Teleborsa) - Il Tesoro ha assegnato complessivamente 4,25 miliardi di BTP con scadenza a 2 e 10 anni indicizzati.In particolare, nell'asta odierna sono stati assegnati(scadenza 25-02-2027), con richieste per 4,373 e un rendimento del 2,38%, in calo di 23 punti base; eall'1,80% a 10 anni (scadenza 15-05-2036) con richieste per 2,411 miliardi e un rendimento dell'1,90%.