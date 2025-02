UE, il 4 marzo dialogo strategico sull'acciaio mentre incombono i dazi statunitensi

(Teleborsa) - Laistituirà unvolto a tracciare una rotta decisiva per il futuro dell'industria siderurgica europea, un settore ritenuto strategico per il suo ruolo centrale nell'innovazione, nella crescita, nell'occupazione e nella più ampia autonomia strategica dell'UE.L'esecutivo UE ha sottolineato che il settore si trova di fronte a(aumento dei costi energetici, problemi di accesso alle materie prime, concorrenza globale sleale e nuovi dazi statunitensi) e che necessita di azioni mirate. Il Dialogo strategico sull'acciaio mira quindi a fornire un piano solido e attuabile per il futuro del settore."L'industria siderurgica è un settore chiave del mercato unico europeo - ha detto la presidente- Allo stesso tempo, si tratta di un settore della massima importanza nella lotta ai cambiamenti climatici. Il dialogo strategico contribuirà a sviluppare un piano d'azione concreto per affrontare le sfide uniche di questo settore nella transizione industriale pulita. Vogliamo garantire che l'industria siderurgica europea sia competitiva e sostenibile nel lungo termine".Il, von der Leyen presiederà la riunione di alto livello del Dialogo strategico sull'acciaio. I principali rappresentanti dell'intera filiera dell'acciaio, tra cui produttori di acciaio, fornitori di materie prime, acquirenti e rappresentanti delle parti sociali e della società civile, sono stati invitati a partecipare a questa riunione.Il Dialogo si baserà sulle fondamenta gettate dalladell'UE recentemente pubblicata e dal prossimodell'UE. I principali punti di discussione includeranno come migliorare la competitività e la circolarità, guidare la transizione pulita, la decarbonizzazione e l'elettrificazione, garantire relazioni commerciali eque e condizioni di parità a livello internazionale.La Commissione informerà edurante tutto il processo di dialogo. Saranno inoltre condotte consultazioni più ampie con altre parti interessate in tutto il settore"L'Europa ha un piano per la sua industria:- ha commentato, Vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la strategia industriale - A partire dai nostri settori più strategici, e l'acciaio è uno di questi. Dobbiamo proteggere il settore siderurgico dalla concorrenza estera sleale e rafforzare la produzione di acciaio europeo pulito. Questo non è solo un bene per il settore siderurgico. È un bene per tutta una serie di altri settori che dipendono dall'acciaio. Questo piano d'azione è pertanto una componente fondamentale della nostra competitività industriale e della nostra sicurezza economica complessiva".L'industria siderurgica europea, con circa 500 siti di produzione in 22 Stati membri,e sostiene oltre 2,5 milioni di posti di lavoro. Fornisce input essenziali a settori critici come l'automotive, l'edilizia, la difesa, le tecnologie net-zero, i veicoli elettrici (EV) e le infrastrutture critiche, sostenendo intere catene del valore industriali.