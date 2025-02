AXA, utile netto 2024 sale a 7,9 miliardi euro

AXA

(Teleborsa) - Risultati in crescita per la compagnia assicurativa, che ha chiuso l'esercizio 2024 cona 110 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. Buona la performance di tutte le divisioni: il segmento danni (propeìrty & Casualty) con un +7% ed il segmento Vita (Life & Health) con un +8%.del gruppo si è attestato arispetto al 2023. Il risultato operativo per azione è salito a 3,59 euro, con una crescita dell'8%.AXA ha ottenuto una performance molto solida nel 2024, portando a termine con successo il primo anno del suo piano strategico Unlock the Future", ha dichiarato il Ceo, aggiungendo "abbiamo una strategia chiara pienamente focalizzata sull’assicurazione e costruita attorno a business chiave, supportata da un solido bilancio. Questo sta producendo risultati attrattivi e consistenti, con ricavi e utili sottostanti per azione record, entrambi in crescita del +8% quest’anno, e una generazione di cassa di oltre 7 miliardi di euro".Annunciato anche unper azione (+9%) ed undi euro, confermando l'impegno nella creazione di valore per gli azionisti.Sul fronte patrimoniale, ilsi è attestato al 216%