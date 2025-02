Exor ha venduto il 4% di Ferrari per 3 miliardi

Exor

Ferrari

(Teleborsa) -comunica l'avvenuto pricing dell'offerta di accelerated bookbuild per circa 7 milioni di azioni ordinarie di, pari a circa il 4% delle azioni ordinarie circolanti del Cavallino rampante, a investitori istituzionali per un totale di 3 miliardi. Lo comunica Exor dopo che ieri sera ha annunciato l'avvio del lancio dell'ABB A seguito del completamento dell'operazione, la holding della famiglia Agnelli-Elkann rimarrà il maggiore azionista singolo di Ferrari con circa il 20% dei diritti economici e il 30% dei diritti di voto, confermando il suo impegno di azionista di lungo termine di Ferrari.Inoltre, nell'ambito della transazione, Exor ha assunto un impegno di lock-up di 360 giorni sulle rimanenti azioni ordinarie di Ferrari.Il perfezionamento dell'Offerta è previsto per il 3 marzo.