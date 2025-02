Fed, Hammack: probabilmente tassi stabili "per un po' di tempo"

(Teleborsa) - "Lo slancio dell'economia verso il 2025, il mercato del lavoro sano, un processo di disinflazione che è stato irregolare e ha rallentato e le attuali condizioni finanziarie mi spingono a due conclusioni. In primo luogo, credo che la politica monetaria abbia il lusso di essere paziente mentre valutiamo il percorso futuro, e questo". Lo ha dichiarato, presidente della Federal Reserve Bank of Cleveland, in un discorso alla Columbia University."Abbiamo fatto buoni progressi, ma- ha aggiunto - Un approccio paziente ci darà il tempo di monitorare le traiettorie del mercato del lavoro e dell'inflazione e come l'economia in generale si sta comportando nell'attuale contesto di tassi. Osserverò attentamente i cambiamenti nelle prospettive derivanti da potenziali politiche governative e, naturalmente, sarò pronto a rispondere in modo appropriato.Secondo Hammack, "finché il mercato del lavoro rimarrà sano, cercherò prove ampiamente fondate che l'inflazione stia tornando in modo sostenibile al 2 percento prima di adeguare ulteriormente la politica. Sebbene vi siano buone ragioni per aspettarsi che l'inflazione scenderà gradualmente al 2 percento nel medio termine, questa è tutt'altro che una certezza e. Inoltre, dati i lunghi e variabili ritardi della politica monetaria, potrebbe volerci del tempo per vedere l'impatto dei tagli dei tassi dell'anno scorso, e un'accelerazione dell'attività potrebbe rallentare o bloccare il processo disinflazionistico".La seconda conclusione della presidente della Fed di Cleveland, che proviene dall'analisi della costellazione delle condizioni attuali, è che "la politica non mi sembra significativamente restrittiva; o, in altre parole,".