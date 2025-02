Longevità: l’opportunità di vivere meglio e più a lungo

(Teleborsa) - Viviamo più a lungo, abbiamo più tempo libero e maggiori disponibilità economiche. Oggi, inoltre, la, con l'aspettativa di vita media globale alla nascita che ha superato i 73 anni nel 2024 (+8,4 anni rispetto al 1995 secondo le Nazioni Unite). Non sorprende quindi l’incremento della quota di reddito personale destinata alla salute. I governi stanno aumentando gli investimenti per la lotta contro le patologie legate all’invecchiamento e contro l'inquinamento urbano, mentre i consumatori spendono di più per cibi sani e attività ricreative. I dati testimoniano certamente unSul fronte pubblico, la spesa sanitaria nei Paesi avanzati è salita di oltre il 2% annuo nell’ultimo decennio. Sul lato dei consumi, il settore dei9, mentre per il mercato globale dei cibi biologici, che valeva poco meno di 200 miliardi di dollari nel 2023, si prevede cresca fino a 500 miliardi entro il 2032. A tal proposito, è interessante notare come l’Europa domini il mercato Bio con una quota di mercato del 44% al 2023.In un’ottica di medio-lungo termine crediamo che ile potrebbe dare buone soddisfazioni agli investitori in termini di performance. È qui che entra in gioco la nostra gamma di strategie incentrate sulla ricerca di una vita più sana e più lunga. Nell’ambito della salute, puntiamo a individuare le idee di investimento più interessanti in tre aree principali: preservazione della salute e del benessere, ricerca di cure e terapie all’avanguardia e investimenti finalizzati a garantire un sempre maggiore ed esteso accesso alle cure mediche. In questo ambito la tecnologia ha un potenziale rivoluzionario e le aziende in grado di assicurare le cure migliori e offrire servizi in modo più efficiente sono destinate ad affermarsi sul mercato. In tutto il mondo la gente chiede oggi uno standard di vita più elevato, compresa unaPertanto, le società farmaceutiche, mediche, le compagnie assicuratrici e le società di cura della salute stanno trovando nuovi modi per rispondere alla sfida globale della longevità.Per quanto riguarda la nutrizione, invece, riteniamo particolarmente attrattive quelle aziende con un focus sullo sviluppo di soluzioni alimentari che garantiscano il sostegno all’offerta mondiale di cibo in futuro, aumentando la produttività agricola, riducendo gli sprechi e migliorando il contenuto nutritivo dei cibi. Secondo le stime dell’ONU,. Allo stesso tempo, però, il degrado del pianeta e la crescente domanda di biocarburanti stanno riducendo la quantità di terreni disponibili per le coltivazioni alimentari. È quanto mai necessario trovare soluzioni alternative che possano invertire la rotta e soddisfare la crescente domanda alimentare che ci attende in futuro.Altro segmento che sta diventando oggi sempre più cruciale è quello dell’innovazione medica. Questo settore in rapida crescita sfrutta organismi, cellule processi biologici per sviluppare nuove tecnologie mediche e farmaci. E una scoperta che si riveli fondamentale può essere molto redditizia. InInfine, tema trasversale ai vari trend che interessano l’allungamento e il miglioramento della vita, vi è la tutela dell’ambiente, intesa a 360 gradi. Attualmente, infatti, lae la convergenza tra progresso tecnologico e aumento delle preoccupazioni per la salute sta sostenendo un movimento globale teso alla salvaguardia delle risorse naturali mondiali. Siamo quindi convinti che investire in società che aiutino a risolvere problemi ambientali dovrebbe portare a realizzare plusvalenze interessanti, fornendo allo stesso tempo un contributo positivo a rendere il mondo più sostenibile. In particolare, ricerchiamo aziende in grado di affrontare le sfide ambientali globali quali il controllo dell’inquinamento, la fornitura di acqua, le energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti, l’efficienza energetica, l’economia dematerializzata e l'agricoltura sostenibile. Ricordiamo che i problemi ambientali e, in particolare, l’inquinamento dell’aria sono responsabili di quasi un quarto dei decessi mondiali.La salute è dunque importante per tutti noi.. A nostro parere tali società saranno fra gli investimenti a lungo termine più interessanti sul mercato azionario globale.