Pacchetto Omnibus, UNGC sostiene sistema vincolante di due diligence

(Teleborsa) - Il, la più grande iniziativa globale per la sostenibilità aziendale, alla luce delle nuove semplificazioni introdotte dal Pacchetto Omnibus, riafferma l'importanza per le imprese di rispondere a requisiti di, in linea con gli standard internazionali. Di fronte alle sfide che è chiamata ad affrontare, l'UE – sottolinea UN Global Compact in una nota – ha assunto impegni ambiziosi per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e migliorare le condizioni di vita in tutto il continente. Per armonizzare le priorità ambientali, sociali ed economiche il Green Deal è stato posto al centro di questa strategia. È fondamentale – si legge – garantire che questi sforzi si traducano in impatti reali e misurabili in tutti i settori e questo richiede di assicurare trasparenza e l'obbligo di rendicontazione, per rimanere fedeli allo spirito del Green Deal e all'attuazione dell'Accordo di Parigi.Ilsottolinea l'importanza di valutare e gestire gli impatti più rilevanti, dando priorità agli effetti più gravi e significativi che le attività di un'azienda possono avere sulle persone e sul pianeta. Questo approccio permette alle imprese di acquisire una visione chiara degli effetti del proprio operato e dei rischi sistemici, consentendo loro di adottare misure proattive ed efficaci per promuovere un cambiamento positivo.Grazie all'integrazione di una due diligence approfondita, le imprese – spiega la nota – possono allinearsi aisu imprese e diritti umani e alleper le imprese multinazionali. Questi documenti forniscono un inquadramento a livello internazionale e sono pienamente in linea con i Dieci Principi del Global Compact, che comprendono i diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione. Il rispetto dei principi fa sì che le imprese contribuiscano attivamente allo sforzo globale per promuovere un mondo più giusto, prospero e sostenibile, in linea con gli standard internazionali di sostenibilità.Per compiere progressi nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile, – prosegue la nota – è fondamentale assicurare la, affinché le organizzazioni possano prendere coscienza dei propri obblighi e possano pianificare le proprie azioni nel tempo. Molte aziende stanno già lavorando all'implementazione di vari requisiti di reporting e di due diligence in materia di diritti umani e ambiente, non solo come risposta alle normative emergenti, ma come strategia per rafforzare la loro competitività."La sostenibilità – spiega– non è solo un impegno etico, ma un vantaggio competitivo. Integrare pratiche sostenibili nel modello di business consente alle aziende di rafforzare la propria resilienza, migliorare la reputazione e accedere a nuove opportunità di mercato. Ed è importante che queste pratiche vengano rendicontate per dimostrare la propria trasparenza e accountability, e al contempo, evidenziare il valore aggiunto che le imprese hanno generato nei confronti dei propri stakeholder e dello sviluppo sostenibile in generale".Ile incoraggia le imprese a implementare una solida strategia di sostenibilità e a integrare inel loro purpose aziendale. Questo approccio assicura che il reporting vada al di là della mera compliance, e che sia un elemento fondamentale nella strategia di sostenibilità. La trasparenza e la partecipazione di diversi stakeholder – come imprese, società civile e sindacati – nella definizione dei processi regolatori sono essenziali per costruire un sistema normativo solido, in grado di individuare gli impatti e rafforzare un'applicazione efficace delle direttive.Coerentemente con l'impegno di UNGC di accelerare e scalare l'impatto complessivo delle imprese attraverso l'adesione ai Dieci Principi e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), il Global Compact delle Nazioni Unite sostiene unin linea con gli standard internazionali. Se adeguatamente adattato al contesto, questo strumento è fondamentale per permettere alle aziende che operano in Europa di guidare la transizione verso un modello economico sostenibile e resiliente. Al tempo stesso, il Global Compact è pronto ad accompagnare le imprese nel loro percorso di due diligence, fornendo strumenti e orientamenti per facilitare l'adozione di pratiche sostenibili e responsabili.