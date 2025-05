UE, proposte nuove semplificazioni: risparmi per 400 milioni l’anno per le imprese

(Teleborsa) - Lapropone di, inCon una nuova categoria di small-mid cap, le misure alleggeriranno gli obblighi di conformità e libereranno quindi risorse per la crescita e gli investimenti in tutto il mercato unico. Le misure incentivano le PMI a espandersi, a digitalizzare i processi normativi, a ridurre la burocrazia e sostengono l'obiettivo della Commissione di ridurre i costi amministrativi complessivamente del 25 % e del 35 % per le PMI entro la fine di questo mandato.Quando lediventano grandi imprese in base alle norme vigenti e devono far fronte a un forte aumento degli obblighi di conformità. Questo "taglio" può scoraggiare la crescita e limitare la competitività. La Commissione europea sta pertanto individuando una nuova categoria di imprese,, ossia le imprese conQueste piccole imprese a media capitalizzazione - quasi 38.000 imprese nell'UE -, come deroghe specifiche ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) o norme semplificate, come le norme sul prospetto che rendono la quotazione delle società di gestione del rischio in borsa più semplice e meno costosa.Circadei gas fluorurati in base alle modifiche proposte. Attualmente, tutti gli importatori e gli esportatori di prodotti contenenti gas fluorurati (gas fluorurati) devono registrarsi., molte delle quali sono piccole concessionarie di auto che importano o esportano alcune auto usate con un gas fluorurato nel sistema di condizionamento dell'aria. La modifica proposta ridurrà l'onere di conformità per le imprese più piccole che gestiscono volumi commerciali limitati, mantenendo nel contempo gli obiettivi climatici del regolamento.La proposta odierna semplifica l'obbligo di tenuta dei registri previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, tenendo conto dellegarantendo nel contempo la tutela dei diritti delle persone fisiche. La proposta esenta le piccole e medie imprese e le organizzazioni con meno di 750 dipendenti, oltre alle PMI.Le PMI, le piccole e medie imprese e le organizzazioni con meno di 750 dipendenti saranno tenute a tenere registri solo quando il trattamento dei dati personali è "ad alto rischio" ai sensi del GDPR. Concentrando i requisiti di conservazione dei dati su attività ad alto rischio, le organizzazioni possono dedicare le proprie risorse alle aree in cui la protezione dei dati è più critica, pur mantenendo elevati standard di protezione dei dati.La proposta, eliminando gli onerosi requisiti cartacei nella legislazione sui prodotti. Le attuali norme dell'UE impongono ancora alle imprese di fornire dichiarazioni di conformità su supporto cartaceo, istruzioni per l'uso e altro ancora. Digitalizzando questi requisiti, le imprese possono presentare e distribuire più facilmente le informazioni e le autorità nazionali possono verificare la conformità in modo più efficiente.Le imprese, comprese le PMI e le piccole e medie imprese, avranno unper dimostrare che i loro prodotti soddisfano i requisiti dell'UE, anche quando non sono disponibili norme armonizzate a livello dell'UE. Ciò offrirà loro maggiore certezza giuridica, ridurrà i costi e aumenterà la competitività.Per aiutare l'industria delle batterie ad affrontare le sfide dell'approvvigionamento di materie prime in tempi incerti, la Commissione concede alle imprese più tempo per prepararsi alle nuove norme in materia di dovere di diligenza. Il termine per conformarsi a tali norme sarà posticipato di due anni, dal 2025 al 2027. Ciò offre anche più tempo per l'istituzione di organismi di verifica terzi.Inoltre,Ciò fornirà orientamenti tempestivi alle imprese e contribuirà a garantire un'attuazione più agevole delle nuove norme.La presente proposta è ilnell'ambito di questo mandato, in uno sforzo risoluto in tutta l'istituzione per ridurre la burocrazia superflua e creare un contesto normativo che stimoli l'innovazione, la crescita, l'occupazione di qualità e gli investimenti.Omnibus I e II ha razionalizzato le norme in materia di informativa sulla sostenibilità e le norme sul dovere di diligenza e gli investimenti dell'UE, fornendo circa 6,3 miliardi di eurodi sgravi amministrativi annuali. Omnibus III, presentato la scorsa settimana, si è concentrato sulla semplificazione della politica agricola comune,Il prossimo pacchetto Omnibus, provvisoriamente previsto per giugno 2025, si concentrerà sulla difesa e mirerà a contribuire al conseguimento degli obiettivi di investimento stabiliti nel Libro bianco e a consentire alle imprese innovative di prosperare.Seguiranno un. Questo cambiamento nella cultura normativa e societaria coinvolge l'intera Commissione europea. Ogni servizio della Commissione e membro del collegio ha il compito di realizzare questo sforzo di razionalizzazione, ridurre gli oneri amministrativi e allineare le norme alle realtà sul campo.