Titoli di Stato, Tesoro assegna in asta 9,5 miliardi di BTP e CCT

(Teleborsa) - Ilha assegnato complessivamente 9,5 miliardi di BTP e CCT indicizzati all'Euribor, nell'asta odierna, con scadenze rispettivamente di 5, 10 e 7 anni.Nel dettaglio, sono stati assegnati 3,75 miliardi dia fronte di richieste per 5,784 miliardi, con un rendimento in calo di 2 punti base a 2,93%. Collocati ancheper 3 miliardi con un rendimento del 3,55% in calo di 5 punti base, con richieste per 4,889 miliardi.Venduti, infine, 2,75 miliardi diindicizzati all'Euribor a 6 mesi con richieste per 4,418 miliardi e un rendimento del 4,11%.