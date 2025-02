UE, consultazione pubblica su norme antitrust del settore automobilistico

(Teleborsa) - Laha. Tali norme comprendono il regolamento di esenzione per categoria del settore automobilistico (MVBER) e gli orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli, entrambi modificati nell'aprile 2023, così come il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali (VBER) e gli orientamenti sulle restrizioni verticali, nella misura in cui essi si applicano al settore automobilistico.Laprevista di tali norme, che aiutano le imprese del settore automobilistico a valutare la compatibilità dei loro accordi verticali con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è ilIn parallelo, il 30 gennaio 2025 la Commissione ha avviato il dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica europea. La Commissione, che affronterà un'ampia gamma di questioni rilevanti per il settore automobilistico, quali garantire l'accesso ai talenti e alle risorse, promuovere l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di veicoli di prossima generazione e istituire un quadro normativo prevedibile. La valutazione del MVBER integra questi sforzi garantendo un mercato post-vendita competitivo per il settore automobilistico."Con questa valutazione, vogliamo garantire che il nostro quadro normativo antitrust tenga conto dei rapidi cambiamenti che interessano il mercato automobilistico, che vanno dalla digitalizzazione ai nuovi modelli di mobilità - ha dettopulita, giusta e competitiva - Nel quadro della valutazione, è essenziale tener conto delle esperienze di un'ampia gamma di portatori di interesse - dai costruttori ai riparatori indipendenti - in modo da disporre di norme che promuovano l'innovazione e salvaguardino una concorrenza leale nei settori della vendita, della riparazione e della manutenzione degli autoveicoli".Gli interessati possono. La Commissione analizzerà le risposte dei partecipanti alla consultazione e pubblicherà, sul portale "Di' la tua" della Commissione, una sintesi dei principali punti emersi e delle conclusioni. Nell'ambito della valutazione in corso, la Commissione chiederà inoltre un riscontro alle autorità nazionali garanti della concorrenza. Una volta completata la valutazione, la Commissione analizzerà le possibili opzioni strategiche per il futuro del MVBER, nel quadro della fase di elaborazione delle politiche, prevista per il 2026.