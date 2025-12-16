La Commissione UE presenta il "pacchetto auto": motori a combustione oltre il 2035

(Teleborsa) - La Commissione europea ha presentato oggi il pacchetto per l'auto
, tracciando un percorso "ambizioso ma pragmatico"
verso una mobilità sostenibile e la neutralità climatica al 2050, ma garantendo nel contempo maggiore flessibilità ai produttori
e rispondendo agli inviti dell'industria dell'auto europea a semplificare le norme esistenti. Il pezzo forte del pacchetto è la previsione di sopravvivenza dei veicoli a combustione oltre il 2035
, una scelta fortemente sollecitata dall'industria e da doversi paesi europei, Italia in testa.
Il settore automobilistico - sottolinea la Commissione - è stato fondamentale per la forza industriale dell'Europa per decenni, sostenendo milioni di posti di lavoro e guidando l'innovazione tecnologica. Mentre il mondo sta cambiando, l'industria automobilistica si sta trasformando
. Il pacchetto mantiene un forte segnale a favore dei veicoli a emissioni zero
(ZEV), offrendo al contempo all'industria una maggiore flessibilità
per raggiungere gli obiettivi di CO2 e sostenendo i veicoli e le batterie prodotti nell'Unione europea.
L'omnibus per il settore automobilistico migliora la competitività, risparmiando sui costi
, che dovrebbero ammontare a circa 706 milioni di euro all'anno
, riducendo la burocrazia e garantendo nel contempo una maggiore certezza degli investimenti.
"Innovazione. Mobilità pulita. Competitività. Quest'anno queste sono state le principali priorità dei nostri intensi dialoghi con il settore automobilistico, la società civile e gli stakeholders. E oggi ci rivolgiamo a loro tutti insieme", ha sottolineato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen
, ribadendo "l'Europa rimane in prima linea nella transizione pulita globale".
Il pacchetto predisposto da Bruxelles disciplina sia l'offerta che la domanda
del settore automobilistico: sul versante dell'offerta
, presenta un riesame delle norme
vigenti in materia di emissioni di CO2
per autovetture e furgoni e una modifica mirata per i veicoli pesanti. Sul versante della domanda
, propone un'iniziativa per decarbonizzare i veicoli aziendali
con obiettivi nazionali vincolanti per i veicoli a zero e a basse emissioni.
Le norme in materia di CO2
offrono ora una maggiore flessibilità
per sostenere l'industria e rafforzare la neutralità tecnologica, fornendo nel contempo prevedibilità
ai produttori e mantenendo un chiaro segnale di mercato verso l'elettrificazione. A partire dal 2035
le case automobilistiche dovranno rispettare un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90%,
mentre le restanti emissioni del 10% dovranno essere compensate
mediante l'uso di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione o da carburanti elettronici e biocarburanti
. Ciò consentirà ai veicoli ibridi plug-in (PHEV), agli ibridi leggeri e ai veicoli con motore a combustione
interna di svolgere ancora un ruolo oltre il 2035
, assieme ai veicoli completamente elettrici
(EV) e a idrogeno
.
Prima del 2035 i costruttori di automobili potranno beneficiare di "supercrediti" per le piccole auto elettriche
prodotte nell'Unione europea, che verranno vendute a prezzi accessibili. L'Omnibus introduce anche una nuova categoria di veicoli
nell'ambito dell'iniziativa Small Affordable Cars, che copre veicoli elettrici fino a 4,2 metri
di lunghezza. Ciò consentirà agli Stati membri e alle autorità locali di sviluppare incentivi mirati
, stimolando la domanda di veicoli elettrici di piccole dimensioni prodotti nell'UE.
È concessa maggiore flessibilità
per il segmento dei furgoni
, in cui la diffusione dei veicoli elettrici è stata strutturalmente più difficile, con una riduzione dell'obiettivo
di CO2 per il 2030 dal 50 % al 40%
.
Il pacchetto europeo prevede anche il rafforzamento dell'industria europea delle batterie.
Con una dotazione di 1,8 miliardi di euro
, il Battery Booster accelererà lo sviluppo di una catena del valore delle batterie interamente realizzata nell'UE. Nell'ambito del Battery Booster, 1,5 miliardi di euro sosterranno i produttori europei di celle per batterie attraverso prestiti senza interessi
. Ulteriori misure mirate sosterranno gli investimenti, creeranno una catena del valore europea delle batterie e promuoveranno l'innovazione e il coordinamento tra gli Stati membri.