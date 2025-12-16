La Commissione UE presenta il "pacchetto auto": motori a combustione oltre il 2035

(Teleborsa) -, tracciando unverso una mobilità sostenibile e la neutralità climatica al 2050, ma garantendo nel contempoe rispondendo agli inviti dell'industria dell'auto europea a semplificare le norme esistenti. Il pezzo forte del pacchetto è la previsione di, una scelta fortemente sollecitata dall'industria e da doversi paesi europei, Italia in testa.Il settore automobilistico - sottolinea la Commissione - è stato fondamentale per la forza industriale dell'Europa per decenni, sostenendo milioni di posti di lavoro e guidando l'innovazione tecnologica. Mentre il mondo sta cambiando,. Il pacchetto mantiene un(ZEV), offrendo al contempo all'industria unaper raggiungere gli obiettivi di CO2 e sostenendo i veicoli e le batterie prodotti nell'Unione europea.L'omnibus per il settore automobilistico, che dovrebbero ammontare, riducendo la burocrazia e garantendo nel contempo una maggiore certezza degli investimenti."Innovazione. Mobilità pulita. Competitività. Quest'anno queste sono state le principali priorità dei nostri intensi dialoghi con il settore automobilistico, la società civile e gli stakeholders. E oggi ci rivolgiamo a loro tutti insieme", ha sottolineato la presidente della Commissione, ribadendo "l'Europa rimane in prima linea nella transizione pulita globale".Il pacchetto predisposto da Bruxellesdel settore automobilistico: sul versante dell', presenta unvigenti in materia diper autovetture e furgoni e una modifica mirata per i veicoli pesanti. Sul versante della, propone un'iniziativa percon obiettivi nazionali vincolanti per i veicoli a zero e a basse emissioni.Leoffrono ora unaper sostenere l'industria e rafforzare la neutralità tecnologica, fornendo nel contempoai produttori e mantenendo un chiaro segnale di mercato verso l'elettrificazione.le case automobilistiche dovranno rispettare unmentre le restanti emissioni delmediante l'uso di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione o da. Ciò consentirà ai veicoli ibridi plug-in (PHEV), agli ibridi leggeri e aiinterna di svolgere ancora, assieme ai veicoli completamente(EV) e aPrima del 2035 i costruttori di automobili potranno beneficiare diprodotte nell'Unione europea, che verranno vendute a prezzi accessibili. L'Omnibus introduce anche unanell'ambito dell'iniziativa Small Affordable Cars, che copredi lunghezza. Ciò consentirà agli Stati membri e alle autorità locali di sviluppare, stimolando la domanda di veicoli elettrici di piccole dimensioni prodotti nell'UE.È concessaper il segmento dei, in cui la diffusione dei veicoli elettrici è stata strutturalmente più difficile, con unadi CO2 per il 2030Il pacchetto europeo prevede anche ilCon una dotazione di, il Battery Booster accelererà lo sviluppo di una catena del valore delle batterie interamente realizzata nell'UE. Nell'ambito del Battery Booster, 1,5 miliardi di euro sosterranno i produttori europei di celle per batterie. Ulteriori misure mirate sosterranno gli investimenti, creeranno una catena del valore europea delle batterie e promuoveranno l'innovazione e il coordinamento tra gli Stati membri.