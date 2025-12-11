Stellantis pesante in Borsa dopo downgrade a Underperform da Exane BNP Paribas

(Teleborsa) - Seduta in netto calo a Piazza Affari
per Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, dopo che gli analisti di Exane BNP Paribas
hanno tagliato a "Underperform
" da "Neutral" la raccomandazione sul titolo, prevedendo che la ripresa sarà più lenta rispetto alle previsioni del consensus.
Gli analisti della banca d'affari francese affermano che le case automobilistiche europee hanno mantenuto una buona quota di mercato rispetto alle importazioni cinesi, ma avvertono che una continua resilienza richiede una tecnologia più forte e un maggiore supporto governativo. Il broker vede l'imminente "pacchetto automobilistico" dell'UE come un possibile catalyst positivo
, potenzialmente allentando le norme sulle emissioni per il 2030 e il 2035. Tuttavia, stima che le importazioni dalla Cina nel settore aumenteranno di circa il 25% nel 2026.Stellantis si posiziona a 9,87 euro
, con una discesa del 3,00%
. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 9,75 e successiva a quota 9,63. Resistenza a 10,35.