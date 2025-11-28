Ue, Google ritira il reclamo antitrust contro il cloud di Microsoft

Google

Microsoft

(Teleborsa) -ha deciso di ritirare il proprio reclamo all'controrelativo alle pratiche nel settore del. Il reclamo, presentato lo scorso anno, accusava Microsoft di adottare pratiche anticoncorrenziali tali da "bloccare" i clienti all’interno della piattaforma Azure.La decisione è arrivata una settimana dopo l’avvio da parte delladi unasulle dinamiche concorrenziali del mercato cloud. La Commissione UE sta ora valutando se alcune caratteristiche strutturali del settore possano rafforzare la posizione dominante di. Oggi AWS detiene il 30% del mercato, Microsoft il 20% e Google il 13%.Nel comunicare il ritiro del reclamo,, responsabile degli affari governativi e delle politiche pubbliche di Google Cloud Europe, ha spiegato che la decisione riflette "il recente annuncio secondo cui la Commissione europea valuterà le pratiche problematiche […] in un processo separato". Google continuerà comunque a collaborare con autorità e regolatori "per promuovere apertura e libertà di scelta nel mercato del cloud".L’indagine europea, che dovrebbe concludersi entro un anno, potrebbe portare Microsoft Azure e AWS a essere designati comeai sensi del, imponendo obblighi stringenti per favorire maggiore concorrenza e tutela degli utenti.