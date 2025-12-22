Antitrust su Apple, Codacons: posizione dominante danneggia consumatori e mercato

(Teleborsa) - Bene per il Codacons "linflitta dall’Antitrust a Apple per violazione dell'articolo 102 del TFUE".si legge nella nota - si traduce in un danno per il mercato, per gli operatori e per i consumatori finali, e in tal senso è giusto sanzionare quelle pratiche che violano la normativa sulla concorrenza – spiega il Codacons – Nel caso specifico la violazione accertata dall’Antitrust ha interessato un numero enorme di potenziali soggetti, considerato il vasto mercato delle app online per gli utenti del sistema operativo iOS, sempre più utilizzate dai consumatori, mercato dove Apple opera in posizione di totale dominanza tramite il suo App Store.engono sanzionate per comportamenti anti-concorrenziali e pratiche scorrette sul fronte della privacy degli utenti, ma si tratta di multe che fanno appena il solletico a tali giganti: basti pensare che nel quarto trimestre fiscale del 2025 Apple ha registrato un fatturato di– conclude il Codacons.