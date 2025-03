Congedo (FdI): attenzione a debito e stabilità politica rendono Italia affidabile per investitori

(Teleborsa) - ", con chiusure sopra i 39 mila punti, attestandosi a livelli che non si vedevano dal 2007 e che la pongono in cima alle Borse europee, che complessivamente in questo periodo si posizionano sopra le performance dei mercati statunitensi. Inoltre, lo spread sui titoli tedeschi è vicino a quota 100, mentre quello sui titoli francesi è di circa 30 punti base, livelli positivi che non si vedevano rispettivamente dal 2021 e dal 2008". Lo afferma, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Finanze alla Camera, intervenendo alla Camera sulla discussione della proroga della delega al governo per la riforma del Testo Unico della Finanza (TUF)."È un segnale chiaro che l'approccio serio sui conti pubblici, con particolare attenzione al debito, del governo di Giorgia Meloni e la stabilità politica del governo rendono- ha sottolineato Congedo - Nonostante ciò, la Borsa italiana sconta limiti dimensionali, una situazione che forse meriterebbe ulteriori interventi normativi."La, ponendosi l'obiettivo di migliorare la competitività dei mercati dei capitali italiani, con misure di semplificazione per l'accesso e la permanenza sui mercati delle imprese", ha sottolineato.