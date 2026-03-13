Fraport, nuova politica di dividendi: payout al 60-80% quando debito scenderà

(Teleborsa) - Fraport , società tedesca che gestisce l'Aeroporto di Francoforte e detiene partecipazioni in numerosi altri aeroporti in tutto il mondo, ha annunciato una nuova politica di distribuzione dei dividendi. Fino a quando il rapporto di indebitamento del Gruppo non scenderà al di sotto di 5,0x (indebitamento netto/EBITDA), l'intenzione è di proporre all'assemblea dell'esercizio in corso un dividendo costante di 1,00 euro per azione. Una volta raggiunto un rapporto di leva finanziaria inferiore a 5,0x, la società intende perseguire una politica dei dividendi che preveda un payout ratio pari a circa il 60%-80% dell'utile attribuibile agli azionisti.



Questa nuova politica dei dividendi "consente una gestione flessibile del payout ratio, che si attesta tra il 60% e l'80% circa, tenendo conto della specifica situazione aziendale, ed è soggetta a eventi straordinari quali pandemie, guerre o altri eventi dirompenti di estrema entità che abbiano un impatto significativo sullo sviluppo di Fraport", si legge in una nota.



La decisione rappresenta una modifica della politica dei dividendi in vigore prima della pandemia di COVID-19, in base alla quale il payout ratio previsto era pari a circa il 40%-60% dell'utile netto. Tiene inoltre conto dell'impatto negativo sui risultati derivante dalle aperture passate e future dei terminal.



In occasione del piano aziendale presentato a dicembre, per la prima volta dall'inizio della pandemia di COVID-19 è stata annunciata la distribuzione di un dividendo di 1,00 euro per azione nell'esercizio 2026.





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