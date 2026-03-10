Salesforce punta a raccogliere fino a 25 miliardi di dollari per finanziare i buy back

Salesforce

(Teleborsa) -prevede di. Così fonti a conoscenza della questione raggiunte da Bloomberg.L'azienda punterebbe a un'emissione obbligazionaria statunitense di almeno 20 miliardi di dollari. L'operazione potrebbe avvenire già questa settimana, hanno affermato le fonti, anche se i tempi potrebbero cambiare.L'indiscrezione arriva dopo che a fine febbraio l'azienda ha annunciato une un, oltre amigliori del previsto.Un riacquisto di azioni proprie finanziato dal debito rappresenta "un, inclusa una maggiore tolleranza per il debito nella struttura del capitale", ha affermato martedì, che hail rating senior non garantito di Salesforce da A1 ad, nel frattempo, ha abbassato l'outlook a "".Intanto sul NYSE le azioni della società di cloud computing con sede a San Francisco cedo l'1,8% viaggiando a circa 195 dollari.