Salesforce punta a raccogliere fino a 25 miliardi di dollari per finanziare i buy back

(Teleborsa) - Salesforce
prevede di vendere fino a 25 miliardi di dollari di debito per finanziare un riacquisto di azioni proprie
. Così fonti a conoscenza della questione raggiunte da Bloomberg.
L'azienda punterebbe a un'emissione obbligazionaria statunitense di almeno 20 miliardi di dollari. L'operazione potrebbe avvenire già questa settimana, hanno affermato le fonti, anche se i tempi potrebbero cambiare.
L'indiscrezione arriva dopo che a fine febbraio l'azienda ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie da 50 miliardi di dollari
e un aumento del dividendo del 5,8%
, oltre a previsioni di vendita
migliori del previsto.
Un riacquisto di azioni proprie finanziato dal debito rappresenta "un cambiamento sostanziale nella politica finanziaria
, inclusa una maggiore tolleranza per il debito nella struttura del capitale", ha affermato martedì Moody's Ratings
, che ha declassato
il rating senior non garantito di Salesforce da A1 ad A2
. S&P Global Ratings
, nel frattempo, ha abbassato l'outlook a "negative
".
Intanto sul NYSE le azioni della società di cloud computing con sede a San Francisco cedo l'1,8% viaggiando a circa 195 dollari.