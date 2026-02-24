Eurozona, i consumi delle famiglie sono previsti in aumento nel 2026

(Teleborsa) - Icostantemente in tutta l'. Lo afferma Fitch in un report sul tema, spiegando che l'economia dell'Eurozona ha superato le aspettative nel 2025, con un aumento dell'1,5%, e si prevede un tasso di espansione simile nel 2026.In particolare, Fitch prevede un, dove gli stimoli fiscali porteranno a una ripresa degli investimenti.di Covid-19; la minore inflazione sostiene il potere d'acquisto; e il tasso di risparmio delle famiglie sembra aver raggiunto il picco. I consumatori sono stati ansiosi di ricostituire i risparmi erosi dall'inflazione, in un contesto di maggiore incertezza economica e politica. Tuttavia, i tassi di interesse più bassi rendono il risparmio meno allettante, i timori di disoccupazione si sono attenuati, mentre il rialzo dei mercati azionari ha generato un effetto ricchezza.Lanell'Eurozona èal 6,2% e Fitch non prevede più un aumento significativo. La domanda di lavoro si è raffreddata, con la crescita dell'occupazione che ha rallentato a un ritmo annualizzato dello 0,7% nel terzo trimestre del 2025, ma anche l'aumento della partecipazione alla forza lavoro ha rallentato di pari passo. La disoccupazione in Germania e Francia ha superato i minimi del 2022, mentre. Viene previsto che la crescita dell'occupazione riprenderà in Germania.I prestiti alle famiglie dell'Eurozona stanno tornando a crescere e glinei diversi paesi. La previsione di Fitch di un tasso di riferimento della BCE stabile e di una variazione contenuta dei tassi a lungo termine implica una variazione contenuta dell'onere del servizio degli interessi delle famiglie. Il debito in percentuale del reddito disponibile si è stabilizzato ben al di sotto del livello del 2019. I sondaggi rivelano che la fiducia dei consumatori sta recuperando, sebbene sia ancora al di sotto della media.