BCE, Nagel: necessità di politica monetaria più restrittiva se prospettive sui prezzi peggiorano

(Teleborsa) - La BCE dovrà valutare un aumento dei tassi di interesse già dal prossimo mese, qualora le pressioni inflazionistiche dovessero intensificarsi a causa della guerra in Iran. Lo ha affermato Joachim Nagel, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea, in un'intervista a Bloomberg.



"Allo stato attuale, è plausibile che le prospettive di inflazione a medio termine possano peggiorare e che le aspettative di inflazione possano aumentare in modo sostenuto, il che significherebbe probabilmente la necessità di una politica monetaria più restrittiva", ha detto.



Il presidente della Bundesbank ha aggiunto che "dati più affidabili al riguardo dovrebbero essere disponibili entro la prossima riunione del Consiglio direttivo della BCE, tra sei settimane".



Nagel, che ha definito la decisione di giovedì "appropriata", ha posto l'accento sull'inflazione e ha definito la situazione attuale "difficile". "L'ulteriore sviluppo del conflitto avrà un impatto significativo sull'inflazione a medio termine", ha affermato, aggiungendo che le future decisioni della BCE "dipenderanno da questo".



Ha sottolineato che i membri del comitato di politica monetaria della BCE "manterranno un orientamento prudente e agiranno con la necessaria risolutezza. Il nostro mandato principale è la stabilità dei prezzi. Tutti ne traggono vantaggio".

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