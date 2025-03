Microchip Technology licenzierà 2.000 dipendenti

Microchip Technology

(Teleborsa) -, società statunitense che produce semiconduttori, ha annunciato. La società aveva precedentemente annunciato, il 2 dicembre 2024, che avrebbe chiuso le sue attività di produzione presso il suo stabilimento di fabbricazione di wafer di Tempe, Arizona (denominato "Fab 2"). Per quanto riguarda la chiusura di Fab 2, la società prevede ora di poter chiudere le attività di produzione a maggio 2025, diversi mesi prima di quanto previsto in precedenza. Lo stabilimento e le attrezzature Fab 2 sono disponibili per la vendita.Oltre alla chiusura di Fab 2, la società sta ora riducendo il personale presso il suo stabilimento Fab 4 a Gresham, Oregon, il suo stabilimento Fab 5 a Colorado Springs, Colorado e il suo stabilimento di produzione backend nelle Filippine. La società sta inoltre riducendo il personale in varie unità aziendali e gruppi di supporto. Lederivanti da queste azioni ammonteranno a circae la Società stima che sosterrà tra 30 milioni e 40 milioni di dollari di costi correlati, costituiti da indennità di buonuscita in contanti, altri benefit di buonuscita e altri costi di ristrutturazione correlati.Microchip Technology prevede che queste azioni saranno comunicate ai dipendenti nel trimestre di marzo 2025 e pienamente implementate entro la fine del trimestre di giugno 2025. Inoltre, prevede che queste azioniquando saranno pienamente implementate.