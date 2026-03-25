Meta taglia centinaia di posti di lavoro in Reality Labs, Facebook e altri dipartimenti

(Teleborsa) - Meta licenzierà diverse centinaia di dipendenti. I tagli interesseranno diverse divisioni dell'azienda, tra cui Facebook, le operazioni globali, il recruiting, le vendite e la divisione di realtà virtuale Reality Labs, secondo una fonte a conoscenza della questione. La notizia sarebbe stata confermata CNBC dopo che The Information l'aveva riportata per primo.



Ad alcuni dipendenti interessati verranno offerti nuovi ruoli all'interno dell'azienda, ha affermato la fonte. In alcuni casi, queste nuove posizioni richiederanno il trasferimento.



I licenziamenti arrivano mentre Meta sta riorientando i propri sforzi e investendo miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale.



Questi licenziamenti seguono ad altri avvenuti a gennaio che, secondo Il New York Times, hanno colpito oltre 1.000 posti di lavoro e avrebbero interessato circa il 10% della divisione hardware, che produce i visori VR Quest, e del social network virtuale Horizon Worlds.















(Foto: Mariia Shalabaieva on Unsplash)

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