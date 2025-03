Tether, Simon McWilliams nuovo CFO. Giancarlo Devasini diventa Presidente

(Teleborsa) -, pioniere del settore delle stablecoin ed emittente della stablecoin più importante del mondo (USDT), ha annunciato la. McWilliams, un dirigente finanziario esperto con oltre 20 anni di esperienza nella guida di grandi società di gestione degli investimenti attraverso rigorosi audit, guiderà l'ulteriore impegno di Tether per la trasparenza e la prontezza normativa, si legge in una nota.Con la nomina di McWilliams, Tether, un passo cruciale per elevare gli standard del settore e rafforzare l'impegno normativo. Mentre Tether lavora già con revisore BDO, tra le prime cinque società di revisione contabile al mondo, "un audit completo garantirà una maggiore integrità finanziaria e verifica delle riserve", viene sottolineato."L'esperienza di Simon negli audit finanziari lo rende il CFO perfetto per guidare Tether in questa nuova era di trasparenza - ha affermatodi Tether - Con la sua leadership, ci stiamo muovendo decisamente verso un audit completo, rafforzando il nostro ruolo nel supportare la solidità finanziaria degli Stati Uniti ed espandendo l'impegno istituzionale".Tether, fondata nel 2014, è la società che ha creato la tecnologia stablecoin. USDT è il più importante stablecoin del mondo cripto, un token che rappresenta il valore di 1 dollaro in modo stabile e permanente. Con oltre, Tether è ora il 18° detentore di debito pubblico statunitense.del Gruppo. Nel suo nuovo ruolo, Devasini si concentrerà sulla strategia macroeconomica, guidando Tether mentre continua a supportare il sistema finanziario statunitense, promuovendo al contempo l'adozione di asset digitali a livello globale.