Accordo Inps, Agea e Invimit per valorizzazione terreni agricoli

(Teleborsa) -- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) eS.p.A. (società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico), oggi a Roma hanno sottoscritto unsullafinalizzata alla valorizzazione deinel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.L’obiettivo dell’accordo firmato dai tre enti è di individuare terreni agricoli, con annessi fabbricati, e di inserirli nelanche in chiave economica.Con la sottoscrizione del protocollo – che costituisce momento attuativo deldell’Inps – le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, stabiliscono di collaborare per raccogliere gli elementi informativi e implementare le attività funzionali alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la strutturazione del progetto.Un, dunque: lato Inps, valorizzare al meglio parte del patrimonio a reddito riducendone i costi di gestione; lato Agea, potenziare il miglioramento dei servizi per l'agricoltura; lato Invimit, supportare gli Enti pubblici nell’avvio di iniziative idonee a favorire la valorizzazione dei patrimoni gestiti e creare valore economico e sociale per la collettività. In particolare, Inps individuerà un primo perimetro pilota di terreni che avrebbe interesse ad apportare ad un fondo comune d’investimento immobiliare di futura istituzione."Questo accordo segna un passo avanti importante nel più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare di INPS e allo stesso tempo di promozione della legalità in un settore, quello agricolo, che è strategico per l’economia del Paese. Si propone, inoltre, di favorire la collaborazione inter-istituzionale e con i soggetti privati che potranno aderire al protocollo d’intesa con l’obiettivo di favorire lo sviluppo", afferma il Presidente INPS,Agea metterà a disposizionecon particolare riferimento allae alle tecnologie satellitari. In tal senso la dichiarazione rilasciata a margine della sottoscrizione da parte del Direttore Agea,: "Le attività dell’Agenzia, attraverso il sistema di foto aeree, monitoraggio satellitare continuo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicata al sistema di foto geo-riferite, ha permesso la creazione di una mappatura precisa e dettagliata dell'intero territorio nazionale nel contesto dell'uso del suolo e dello sviluppo di politiche accurate basate su dati geospaziali costantemente aggiornati. Un punto di forza estremamente qualificato da mettere a disposizione del Sistema Paese".Invimit, infine, contribuirà con le proprie strutture, conoscenze e competenze ai fini della valutazione e strutturazione del progetto nell’ottica dell’eventuale apporto in un, sulla base delle specifiche esigenze dei partecipanti al progetto, ai sensi dell’art. 33 del D.l. 98/2011. Dalla SGR emerge "la soddisfazione di poter mettere a disposizione l'expertise di Invimit per un progetto che rientra tra i nostri obiettivi strategici: contribuire alla valorizzazione del patrimonio pubblico; in questo caso dei terreni agricoli, che, se non gestiti in modo professionale, possono provocare impatti negativi sia sul bilancio degli enti proprietari, sia, in termini macroeconomici, sullo sviluppo del".