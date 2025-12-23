Fondi agricoli UE: frodi e controlli rafforzati in Italia

(Teleborsa) - Nelsono state registrateper un valore complessivo diNello stesso periodo, la C(tra il 2020 e il 2023), conA queste si aggiungono, come riportato nel rapporto annuale 2024, riguardanti soprattutto falsificazioni documentali, false dichiarazioni sulla disponibilità dei terreni, mancanza dei requisiti soggettivi, mancata realizzazione delle opere e rendicontazioni non veritiere.I dati emergono dall’nella gestione della Politica agricola comune, approvata con Delibera n. 15/2025 e riferita al triennio 2022-2024. La magistratura contabile, che hanno introdotto importanti elementi di innovazione nei controlli e nel coordinamento tra le amministrazioni.Tra le principali raccomandazioni figurano laSul fronte tecnologico, la Corte invita infine a migliorare l’interoperabilità dei sistemi e la governance dei dati, integrando tecnologia, processi organizzativi e risorse umane.