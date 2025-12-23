Fondi agricoli UE: frodi e controlli rafforzati in Italia

(Teleborsa) - Nel biennio 2022-2023 in Italia
sono state registrate 1.433 segnalazioni di frodi o irregolarità legate ai finanziamenti europei per l’agricoltura e lo sviluppo rurale,
per un valore complessivo di 137,6 milioni di euro.
Nello stesso periodo, la Corte dei conti ha emesso 230 sentenze di condanna
(tra il 2020 e il 2023), con somme da restituire pari a 34,6 milioni di euro.
A queste si aggiungono 117 indagini aperte dalla Procura europea (EPPO)
, come riportato nel rapporto annuale 2024, riguardanti soprattutto falsificazioni documentali, false dichiarazioni sulla disponibilità dei terreni, mancanza dei requisiti soggettivi, mancata realizzazione delle opere e rendicontazioni non veritiere.
I dati emergono dall’analisi della Corte dei conti sullo stato della prevenzione e del contrasto a irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interesse
nella gestione della Politica agricola comune, approvata con Delibera n. 15/2025 e riferita al triennio 2022-2024. La magistratura contabile evidenzia un crescente utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, inclusi sistemi satellitari e piattaforme informatiche integrate
, che hanno introdotto importanti elementi di innovazione nei controlli e nel coordinamento tra le amministrazioni.
Tra le principali raccomandazioni figurano la creazione di una rete di sistema basata su un più efficace scambio di informazioni, il rafforzamento di banche dati uniche, la standardizzazione delle procedure e delle metodologie di lavoro, oltre a una formazione comune per il personale coinvolto.
Sul fronte tecnologico, la Corte invita infine a migliorare l’interoperabilità dei sistemi e la governance dei dati, integrando tecnologia, processi organizzativi e risorse umane.