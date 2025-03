Key –The Energy Transition Expo: al via domani alla Fiera di Rimini con Pichetto Fratin

(Teleborsa) - Si alza il sipario sul palcoscenico d'eccezione della transizione e dell'efficienza energetica. Da domani, mercoledì 5 marzo, a venerdì 7 marzo, è in programma allal'evento didi riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo, dedicato al futuro dell'energia. Sono attesi più di mille espositori (il 20% in più rispetto al 2024), di cui oltre il 30% internazionali. Grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dell'Agenzia ICE, alla collaborazione con le più importanti Associazioni del settore e a una rete di agenti diffusa capillarmente in tutto il mondo, saranno coinvolti circa 350 hosted buyer e delegazioni provenienti da più di 50 Paesi, con Nord Africa, Medio Oriente, Balcani ed Est Europa che costituiscono le aree più rappresentate."L'edizione 2025 di KEY – fa saperein una nota – sarà la più grande mai realizzata, confermando quella sua visione trasversale e integrata su più comparti e tecnologie, che la differenza da tutti gli altri eventi europei dedicati all'energia. La manifestazione consolida il proprio ruolo di network di riferimento per la community globale della transizione e dell'efficienza energetica, in grado di favorire l'incontro e il confronto fra tutti gli stakeholder interessati e l'interlocuzione con le Istituzioni, con l'obiettivo di fare sistema, contribuendo ad incentivare l'individuazione di soluzioni condivise per accelerare la decarbonizzazione. KEY si dimostra, inoltre, occasione privilegiata per le aziende che desiderano razionalizzare i propri consumi, controllare i costi dell'energia e ridurre l'impatto energetico e ambientale delle proprie attività, per conoscere le novità e ultime tecnologie disponibili sul mercato".Alle ore 12, sul Main Stage della Cupola Lorenzo Cagnoni, nella Hall Sud, è in programma l'Opening Ceremony, col. Intervengono Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Anna Montini, assessora alla Transizione Ecologica (Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Pianificazione e Cura del Verde Pubblico), Blu Economy, Statistica del Comune di Rimini, Paolo Arrigoni, presidente GSE. Sempre domani, alle 14.45 sul Main Stage, ilaperto dai saluti istituzionali di Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG e l'introduzione di Gianni Silvestrini, presidente del Comitato Tecnico Scientifico di KEY. Alessandro Marangoni presenterà lo studio Althesys "Decarbonizzazione e competitività, dalle politiche europee all'industria italiana. Strategie per una transizione energetica sostenibile e volta alla crescita" a cui seguiranno due tavole rotonde con "Le proposte delle Associazioni", con la partecipazione di Assoesco, FIRE, H2IT, Coordinamento FREE, Motus-E, Elettricità Futura, ANIE, Federidroelettrica, ANEV e Italia Solare. Riflessioni conclusive affidate a Paolo Arrigoni, presidente GSE e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. A seguire, alle ore 17, sarà consegnato ilalle tre Start-up dell'Innovation District che si saranno distinte per il loro progetto e ai sette espositori che a KEY presenteranno i progetti più all'avanguardia, uno per ciascun settore merceologico della manifestazione.Il layout è stato completamente riprogettato, per rispondere alle esigenze di una manifestazione in continua crescita, senza la necessità di ulteriori riadattamenti futuri. Laprevede per la prima volta un equo bilanciamento su entrambe le ali (Est ed Ovest) del quartiere fieristico, con l'apertura, anch'essa mai avvenuta prima, dell'Ingresso Ovest, in aggiunta a quelli Sud ed Est. Un totale di 20 padiglioni (4 in più rispetto al 2024) su 90mila mq di superficie, divisi in sette aree tematiche dedicate ad altrettanti settori merceologici: fotovoltaico, eolico, idrogeno, efficienza energetica, energy storage, e-mobility e Sustainable City. Fra le novità, il potenziamento dello spazio riservato all'idrogeno, nella, organizzata congiuntamente da Italian Exhibition Group e Hannover Fairs International GmbH (HFI), filiale italiana di Deutsche Messe AG. Debutterà, inoltre,, focus espositivo dedicato all'elettrificazione delle banchine portuali, fondamentale per ridurre le emissioni nel settore marittimo, promuovere la sostenibilità nei porti e accelerare lo sviluppo dell'eolico off-shore, in particolare floating. Nel padiglione A5, nell'area dedicata all'efficienza energetica, sarà presente uno spazio riservato alla Federazione di Confindustria che rappresenta la filiera italiana delle costruzioni.