Energia, Pichetto Fratin in visita alla Siet di Piacenza: sfide ambientali non possono più essere rimandate

(Teleborsa) - Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica,, ha visitato oggi a Piacenza la sede della, Società Italiana Esperienze Termoidrauliche. La SIET è una delle eccellenze italiane nel campo della sperimentazione e qualificazione di componenti e sistemi di, della sperimentazione termoidraulica, della certificazione industriale e dell’innovazione tecnologica applicata all’energia."Viviamo un momento storico in cui lenon possono più essere rimandate – ha evidenziato il ministro –. La decarbonizzazione dell’economia, la riduzione dellee la garanzia dellapassano anche, e soprattutto, attraverso il lavoro che si svolge in centri come questo"."L’Italia - ha sottolineato Pichetto Fratin - attraverso il(PNIEC) e con il supporto delle risorse del, ha tracciato una traiettoria ambiziosa, ma realistica, per ridurre le emissioni, aumentare la produzione da fonti rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica e investire su tecnologie pulite"."In questo quadro - ha aggiunto - la SIET ha saputo interpretare il proprio ruolo con, contribuendo non solo all’industria dell’energia ma anche alla costruzione di una nuova cultura della sostenibilità".Il ministro dell’Ambiente ha voluto sottolineare due ambiti particolarmente significativi dell’attività di SIET, presieduta da, direttore generale di: l’e il. "Il vostro centro - ha aggiunto il ministro Pichetto Fratin dialogando con i lavoratori SIET - ha un ruolo concreto nello sviluppo e nel mantenimento di. Le prove sperimentali qui condotte supportano non solo le politiche di ricerca, ma anche le imprese italiane coinvolte nella filiera, offrendo un vantaggio competitivo importante in Europa e nel mondo"."Per questo - ha ribadito Pichetto Fratin - come Ministero, intendiamo valorizzare questi, sia sul piano nazionale che in sede europea, anche attraverso nuove sinergie con università, enti di ricerca ed industria". "SIET - ha concluso il ministro - con la sua lunga esperienza nella, può giocare un ruolo chiave nel contribuire a un percorso che dovrà essere rigoroso, trasparente e guidato dalla scienza".