Energia, Pichetto: Italia ha aderito formalmente all'Alleanza europea per il nucleare

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,, ha annunciato che l'ha aderito formalmente all'. "Un impegno, con molti altri paesi, per proseguire tutte le azioni che ci possono portare, anche tecnologicamente, alla produzione di energia nucleare in ambito europeo ed integrare quella che è la produzione delle energie rinnovabili", ha spiegato il ministro a margine della riunione del Consiglio su Trasporti, Tlc ed Energia a Lussemburgo."È una scelta che deve dare, ma deve dare innanzituttoall'Unione europea e ai nostri paesi. Questa è la sfida per avere energia decarbonizzata", ha aggiunto Pichetto FratinIn tema di trasporti, Pichetto Fratin ha ribadito anche al Consiglio Energia la posizione dell'Italia sui. "Ci auguriamo che la nostra visione sui biocarburanti basata su une rigoroso e sul ruolo che essi possono svolgere anche in futuro venga condiviso dalla Commissione europea", ha dichiarato durante la riunione a Lussemburgo. "Siamo totalmente disponibili a confrontarci suglipiù efficaci, anche per garantire il rispetto dellalungo tutta la filiera dei biocarburanti"."L'Italia - ha aggiunto - crede molto nell'efficacia dei biocarburanti e riteniamo che tale potenziale sia uno dei punti fermi della nostra strategia climatica per l'abbattimento delle emissioni anche nei".