Sanità pubblica in crisi: da carenza a eccesso di medici

(Teleborsa) - Negli ospedali del(SSN) si prevede un drastico cambio di scenario:. Tuttavia, entro il 2032 si prospetta il fenomeno opposto, con un surplus di 60.000 medici, molti dei quali senza prospettive di impiego nel pubblico e destinati a migrare verso la sanità privata o all'estero.Il segretario nazionale di Anaao-Assomed,, avverte che l’ampliamento indiscriminato delle Facoltà di Medicina, senza affrontare le criticità del sistema sanitario, rischia di creare una generazione di medici senza sbocchi lavorativi. Il problema principale, secondo il sindacato, non è solo il numero di laureati, ma la scarsa attrattività del SSN, causata daA complicare il quadro è l’aumento della domanda di cure dovuto all’invecchiamento della popolazione: negli ultimi 20 anni l’età media in Italia è salita da 41,9 a 46,2 anni, con un forte incremento degli over 65 e over 80. Tuttavia, il numero di medici non è cresciuto in modo proporzionale.Per evitare il collasso del sistema, Anaao-Assomeddove la retribuzione media per un medico oscilla tra i 145.000 e i 200.000 euro lordi all’anno, contro gli attuali 85.000 in Italia.