Petrolio sotto pressione, Trafigura teme l’eccesso di offerta

(Teleborsa) - Il mercato del petrolio si trova di fronte a un possibile eccesso di offerta che potrebbe comprimere ulteriormente i prezzi. Secondo il trader globale di materie prime,, l’arrivo di nuove forniture sul mercato rischia di scontrarsi con una crescita della domanda più debole, creando uno scenario di “super glut”.Trafigura sottolinea che il settore dovrà affrontare un contesto complesso, in cui le decisioni di politica energetica e le dinamiche macroeconomiche, dai tassi d’interesse alle tensioni commerciali, giocheranno un ruolo cruciale nel determinare l’equilibrio tra domanda e offerta."Che sia un eccesso o un super eccesso, sarà piuttosto difficile uscirne", ha dichiarato Saad Rahim, capo economista di Trafigura.Nel pomeriggio, il barile di, il greggio di riferimento del mare del Nord cala dello 0,84% a 61,96 dollari, mentre a New York, ilscivola dell'1,08% a 58,24 dollari.