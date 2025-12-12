Nasce "BILGAI", la collaborazione pubblico–privato che rivoluziona gestione filiera del sangue

(Teleborsa) -è tra i partner di riferimento di(Blood Innovative Logistic, Government and AI system), il progetto di Ricerca e Sviluppo che mira a ripensare in chiave digitale la gestione e il governo dell’intera filiera del sangue, grazie all’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale (AI), sensoristica avanzata e sistemi evoluti di tracciabilità.cofinanziato da Regione Lombardia nell’ambito del Programma FESR 2021-2027 “Bando Collabora & Innova”, vede la collaborazione di Antares Vision Group con Tesi, società del Gruppo Gpi, Komete, start-up innovativa attiva nel settore IoT e RTLS per l’industria, e CSMT, Centro di Trasferimento Tecnologico e Accelerazione per Imprese dell’Università di Brescia.metteranno a fattor comune le rispettive competenze industriali e scientifiche per sviluppare una nuova piattaforma che utilizzerà le innovative tecnologie di tracciabilità e monitoraggio dei partner coinvolti. La piattaforma integrerà strumenti di analisi predittiva basati su tecnologie di AI e machine learning, in grado di anticipare la domanda di emocomponenti, ottimizzare le rotte logistiche e simulare scenari alternativi per valutare l’impatto delle decisioni operative“BILGAI offre la possibilità di mettere al servizio della Sanità italiana le competenze e le tecnologie che abbiamo maturato in anni di attività al fianco delle principali aziende farmaceutiche. Siamo grati a Regione Lombardia per aver compreso il valore del progetto, supportandolo concretamente. Sin dall’avvio dell’attività è stata evidente la qualità e l’entusiamo del nostro team e dei nostri partner, che porterà certamente a risultati concreti a beneficio delle filiere del sangue regionali e nazionali”, ha dichiaratoDirettore del Dipartimento Digital Healthcare di Antares Vision Group