Seco e Axelera AI presentano gli acceleratori Metis AI a Embedded World 2025

(Teleborsa) -, leader nelle soluzioni di edge computing e Internet of Things (IoT), e, specialista in tecnologie avanzate di accelerazione dell'intelligenza artificiale (AI), rafforzano ulteriormente la loro partnership promuovendo l’innovazione nell’basato sull’AI., SECO presenterà una nuova gamma di soluzioni di edge computing che integrano gli acceleratoridi Axelera AI, offrendo alte prestazioni per applicazioni di automazione industriale, sicurezza e sorveglianza e retail."La nostra collaborazione con Axelera AI è una testimonianza del nostro impegno nel superare i limiti dell’edge computing basato sull’AI - ha dichiarato, Chief Sales Officer di SECO -. Integrando la AIPU Metis di Axelera nel portfolio di SECO, offriamo soluzioni ad alte prestazioni e scalabili, creando nuove opportunità per i nostri clienti e permettendo loro di implementare applicazioni AI potenti con efficienza e sicurezza"."Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con SECO per portare soluzioni di inferenza AI in ogni settore - ha aggiunto, Chief Marketing Officer di Axelera AI -. L'intelligenza artificiale ha il potenziale per risolvere problemi reali e l’obiettivo di Axelera è rendere accessibili a tutti soluzioni ad alte prestazioni e convenienti. Combinando la nostra piattaforma multi-core e user-friendly Metis con il solido portfolio di SECO, gli utenti di tutto il mondo potranno beneficiare di analisi in tempo reale e risultati migliori".