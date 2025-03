Target, guidance appesantita da incertezza tra consumatori e sui dazi

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha riportatoe rettificati del quarto trimestre 2024 pari a 2,41 dollari, rispetto ai 2,98 dollari del 2023. Gli utili per azione e rettificati sono stati pari a 8,86 dollari per l'intero anno 2024, rispetto agli 8,94 dollari dell'anno precedente.Letotali sono aumentate dell'1,5 percento nel quarto trimestre, riflettendo un calo delle vendite nei negozi comparabili dello 0,5 percento e un aumento delle vendite digitali comparabili dell'8,7 percento. Le vendite nette di 30,9 miliardi di dollari sono state inferiori del 3,1 percento nel quarto trimestre rispetto al 2023, che includeva una settimana in più. Il reddito operativo è stato di 1,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2024, in calo del 21,3 percento rispetto ai 1,9 miliardi del 2023. Le vendite nette annuali sono diminuite dello 0,8 percento a 106,6 miliardi di dollari rispetto ai 107,4 miliardi dell'anno scorso.Ildel quarto trimestre è stato del 4,7 percento nel 2024 rispetto al 5,8 percento nel 2023. Il tasso di margine lordo del quarto trimestre è stato del 26,2 percento, rispetto al 26,6 percento nel 2023, riflettendo costi di evasione degli ordini digitali e della catena di fornitura più elevati e tassi di sconto promozionali e di liquidazione più elevati. Queste pressioni sono state parzialmente compensate dal beneficio netto di altre attività di merchandising.L'annuo di 5,6 miliardi di dollari nel 2024 è sceso del 2,5 percento rispetto ai 5,7 miliardi di $ dell'anno scorso. Il tasso di margine lordo annuo è stato del 28,2 percento, rispetto al 27,5 percento del 2023, riflettendo miglioramenti nei costi dei prodotti, crescita dei ricavi pubblicitari e di mercato e minori adeguamenti dell'inventario da libro a fisico, che hanno più che compensato tassi di sconto promozionali e di liquidazione più elevati e costi di evasione degli ordini digitali e della supply chain più elevati."Il nostro team ha aumentato il traffico e ha prodotto vendite e redditività migliori del previsto nel nostro trimestre più importante dell'anno - ha affermato il- I risultati sono stati guidati da una solida performance nei settori Bellezza, Abbigliamento, Intrattenimento, Articoli sportivi e Giocattoli. Guardando al futuro, i nostri continui investimenti in capacità digitali, negozi e supply chain, uniti a un focus su novità, valore, velocità e affidabilità, differenzieranno ulteriormente la nostra esperienza di acquisto fisica e digitale unica nel suo genere".La società ha le seguenti: crescita delle vendite nette in un intervallo di circa l'1 percento, che riflette una crescita delle vendite comparabile in un intervallo di circa stabile; un modesto aumento del tasso di margine operativo rispetto all'intero anno 2024; EPS rettificato da 8,80 a 9,80 dollari."Alla luce dell'attuale incertezza tra i consumatori e di un leggero calo delle vendite nette di febbraio, uniti all'e alla tempistica prevista di alcuni costi nell'ambito dell'anno fiscale, la società prevede di riscontrare una significativa pressione sugli utili anno su anno nel suo primo trimestre rispetto al resto dell'anno", viene sottolineato.