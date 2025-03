Eventi e scadenze del 5 marzo 2025

Domenica 02/03/2025

Lunedì 03/03/2025

Martedì 04/03/2025

Mercoledì 05/03/2025

(Teleborsa) -- Tokyo/Kyoto/Hiroshima - Visita Ufficiale del Presidente Sergio Mattarella in Giappone- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell’innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia- Berlin ExpoCenter City - ITB Berlin è uno degli eventi annuali più importanti a livello mondiale nel settore del turismo. Con il tema "The World of Travel Lives Here", la fiera riunisce professionisti del settore turistico, offrendo un'opportunità unica per esplorare le ultime tendenze, innovazioni e sviluppi nel campo del turismo globale. Oltre alla tradizionale fiera espositiva, la ITB Berlin 2025 ospita l'ITB Berlin Convention- Centro Congressi di Assolombarda, Milano - Evento annuale di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e delle infrastrutture in Italia, organizzato da ALSEA e The International Propeller Clubs. SMI riunisce i principali attori del sistema produttivo e logistico. Interverranno, tra gli altri, i ministri Salvini e Musumeci- Varsavia - Incontro informale dei ministri digitali interamente dedicato alle attuali sfide di cybersicurezza che l'Unione Europea sta affrontando, inclusa, tra le altre, la questione di come rispondere a incidenti e crisi su larga scala- La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, riceve Ajay Banga, Presidente della Banca mondiale- BolognaFiere - 13ª edizione di METEF, l'expo internazionale di riferimento per la filiera dell'alluminio organizzata da Senaf. L'evento, che si svolgerà in contemporanea con MECSPE, la principale fiera per l’industria manifatturiera, si prepara a essere una vetrina senza precedenti per le innovazioni e le sfide del settore, soprattutto in ottica di sostenibilità- Bruxelles - I ministri dell'UE discuteranno su vari temi tra i quali Schengen, Migrazione e Sicurezza interna e su un regolamento concernente l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite (EES)- Caserma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto", Roma - 4ª edizione della Conferenza dal titolo "AI, Crittografia Post-Quantum, Spionaggio e Geopolitica: il nuovo mondo della Cybersecurity". Interverranno, tra gli altri, Luigi Garofalo (Direttore Cybersecurity Italia), Alessio Butti (Sottosegretario di Stato), Vittorio Rizzi (DG DIS), Bruno Frattasi(DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) Lorenzo Guerini (Presidente, COPASIR) e Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo)- Ita-coin; €-coin- Beige Book- BolognaFiere - 23ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative- Fiera di Rimini - Evento europeo dedicato alle tecnologie, ai servizi, alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo, per evidenziare l’accelerazione delle politiche energetiche e climatiche e le opportunità che si stanno aprendo nel mercato. Organizzato da Italian Exhibition Group- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte10:00 -- Sede Confcommercio, Roma - Evento organizzato dal S.I.B. Sindacato Italiano Balneare aderente a FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi/Confcommercio, al quale interverranno imprenditori, Associazioni di categoria e rappresentanti del Governo. Saranno presenti, tra gli altri, il ministro Salvini e Lino Enrico STOPPANI, Presidente FIPE10:30 -- Milano - Presentazione dei risultati 2024 di Svicom. Intervengono Fabio Porreca, Chairman, Letizia Cantini, General Manager e Corrado Di Paolo, General Manager - Svicom Agency10:30 -- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presiede a Milano, presso l'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, l'evento preparatorio sulla dimensione del settore privato della Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina, in programma a Roma i prossimi 10 e 11 luglio 2025. Partecipa anche il Primo Vice Primo Ministro e Ministro dell'Economia ucraina Julia Svyrydenko10:30 -- Area MECSPE LAB – Spazio Innovazione, BolognaFiere - Durante l'evento verranno presentati i dati dell'Osservatorio MECSPE, che delineeranno una fotografia del settore manufatturiero in Italia con un focus particolare su transizione ecologica e digitale, toccando anche il tema degli incentivi del Piano Transizione 5.0 del MIMIT11:00 -- Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'Incontro con l'Unione delle Camere Penali14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Salvatore Luongo15:00 -- Seduta di question time dedicata alla condizione femminile con i Ministri Roccella, Piantedosi, Tajani e Valditara. Seguirà, alle 16.15, l'informativa urgente del governo, con la partecipazione dei Ministri Foti e Calderone, sulle politiche volte a favorire l'occupazione femminile15:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'Incontro con l'Associazione nazionale magistrati- Risultati di periodo- Risultati di periodo: FY 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo: Q4 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati FY2024 - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31.12.2024 e del Bilancio Consolidato- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Bilancio- Risultati di periodo