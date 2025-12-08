Francoforte: andamento sostenuto per Bayer

(Teleborsa) - Bene la compagnia chimico-farmaceutica
, con un rialzo del 2,46%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bayer
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,84. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 34,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)