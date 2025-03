MAIRE, al via un programma di acquisto di azioni proprie

MAIRE

Azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

(Teleborsa) -ha reso noto in un comunicato di averoggi, 5 marzo, una servizio dei piani di incentivazione del Gruppo, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2024, che ha autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie per una durata di 18 mesi.Ildiordinarie daè pari a, corrispondenti allo 2,34% del numero complessivo di azioni ordinarie della Società in circolazione, da destinare a servizio dei Piani di Incentivazione Azionaria. G acquisti delle azioni dovranno essere effettuati entro il 15 giugno 2025.Tenuto conto dell'attuale quotazione del titolo MAIRE (al termine della giornata di borsa del 4 marzo 2025), il potenzialedi acquisto per l'operazione è stimato in circadiIl Programma sarà coordinato da Intesa Sanpaolo che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza.Al 4 marzo 2025, MAIRE ha in portafoglio complessivamente 186.150 azioni proprie.Nel frattempo, a Piazza Affari, l'si muove verso il basso e si posiziona a 8,525 euro, con una discesa dello 0,87%.