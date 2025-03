Prada, Bertelli: guarderemo opportunità ma non abbiamo alcuna tempistica

(Teleborsa) - "Sono molto prudente su questo punto, la priorità è concentrarsi sullo sviluppo dei nostri marchi. Poi. Rilanciare un marchio è un'impresa difficile, agli inizi degli anni Duemila avevamo comprato Jil Sander e Helmut Lang ma facemmo degli errori strategici. E così preferimmo vendere in perdita e ripartire da noi stessi". Lo ha detto, in un'intervista a Repubblica, all'indomani della pubblicazione dei conti 2024 A una domanda se il settore della moda in Italia è formato da troppe aziende troppo piccole, ha risposto: "Sì,, il mercato dal 2000 si è allargato molto e la gestione di una catena di negozi a livello internazionale è molto impegnativa. Noi ci stiamo lavorando dagli anni '90 e ora abbiamo una rete di circa 600 punti vendita per i diversi marchi del gruppo. Per entrare nei famosi Mall devi avere una taglia grossa perché i grandi gruppi monopolizzano gli spazi più attraenti".