UniCredit InFabbrica: "Il valore del Made in Italy nel lusso familiare"

(Teleborsa) - Il lusso Made in Italy rappresenta uno degli asset strategici più importanti per la crescita economica del Paese. Un comparto che unisce creatività, heritage e manifattura d'eccellenza, e che poggia in larga parte su imprese a conduzione familiare, chiamate oggi ad affrontare nuove sfide: transizione generazionale, apertura del capitale, governance evoluta e sostenibilità. Questo, in sintesi, quanto emerso daper approfondire tematiche attuali, coinvolgendo imprenditori di rilievo del Made in Italy, aziende familiari ed esperti, a conferma dell'impegno della banca a supporto del tessuto produttivo nazionale.L'incontro, tenutosi ieri presso lasi è articolato in due momenti principali: una visita guidata dello stabilimento e una sessione di approfondimento tematico con presentazioni e confronto.Dopo i saluti istituzionali,ha presentato in anteprima un'analisi realizzata nell'ambito dell'– con un focus inedito dedicato alle aziende familiari del Fashion & Luxury.è superiore di oltre 8 punti percentuali rispetto alla media nazionale, con una forte presenza nel segmento Abbigliamento, Distribuzione Fashion e Beni di Consumo (profumeria, arredo di design).si conferma elevata e in crescita, conperformance particolarmente brillanti nel segmento Gioielleria (ROI 2023: 14%)., con un rapporto di indebitamento in costante calo e capacità di ripagare il debito in miglioramento rispetto alla media: il rapporto di indebitamento si è ridotto di circa 1/3 negli ultimi 10 anni.(13,4% hanno ceduto quote significative) e la crescente presenza di donne nei board (nel 41,8% delleaziende familiari sono presenti più del 33% di donne). Persistono tuttaviae inclusione dei giovani nei CdA, dove la presenza di consiglieri under 40 resta limitata (solo nel 24,2% dei casi).I risultati della ricerca hanno fornito lo spunto per unin un dialogo interattivo moderato da UniCredit, al quale hanno preso partehead of Corporate Social Responsibility, Gruppo Prada;deputy head of Italy, UniCredit;responsabile Wealth & Large Corporates, UniCredit;head of Wealth Management e Private Banking Italy, UniCredit;, group CMO, Molteni Group;, presidente, Marchesi Frescobaldi; ehead of Wealth Advisory, UniCredit."Le imprese familiari del lusso – ha dichiarato– rappresentano l'essenza più autentica dell'eccellenza italiana, un patrimonio culturale, produttivo e identitario che UniCredit sostiene con strumenti su misura, relazioni di lungo termine e momenti di confronto, come InFabbrica, che favoriscono il dialogo e la crescita condivisa. Insieme possiamo accompagnare le famiglie imprenditoriali nel processo di crescita, apertura e innovazione, affinché continuino a essere ambasciatrici del Made in Italy nel mondo".