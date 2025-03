SYS-DAT acquista l'80% del capitale di A&C Holding

SYS-DAT

(Teleborsa) -, società IT quotata sul segmento STAR di Euronext Milan, hagruppo composto da cinque aziende con soluzioni rivolte alle piccole e medie imprese:offrono soluzioni per aziende appartenenti al segmento PMI e studi professionali;propone soluzioni in alcuni mercati verticali fra i quali il Food;offre soluzioni per business automation;è specializzata nel mercato agritech.Il gruppo ha diverse soluzioni software per mercati verticali, tra le quali quelle per GDO, food & beverage, logistica e professionisti come notai e commercialisti.La società nel 2024 ha generato indicativamentepari a circa 25 milioni, con una marginalità (EBITDA Margin) di circa il 14% e unaal 31 dicembre 2024 di circa 7 milioni., CEO di SYS-DAT, ha commentato: “A&C group, con soluzioni rivolte al mercato della piccola e media impresa e presenza in diversi mercati verticali, si innesta perfettamente all’interno del nostro progetto e percorso evolutivo ampliando il potenziale di riferimento ed arricchendo la nostra offerta".Per, CEO di A&C group, "questo ulteriore passo è essenziale e strategico al fine di garantire continuità e sviluppo". "Siamo sicuri che la nostra offerta ben si complementa con quella del gruppo SYS-DAT - ha aggiunto - e che insieme sapremo cogliere molte opportunità di crossselling. Inoltre, potremo beneficiare di una più estesa rete di vendita per massimizzare la nostra crescita".