SYS-DAT, completato ABB su 10% del capitale a 6 euro. Sconto del 13%

SYS-DAT

(Teleborsa) -hanno completato ladi complessive 3.128.488 azioni ordinarie (pari al) di, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, al prezzo di, per un controvalore complessivo pari a 18.770.928 euro. Si tratta di uno sconto del 13,3% rispetto al prezzo di chiusura di ieri, pari a 6,92 euro per azione.Vittorio Neuroni, Matteo Luigi Neuroni, Emanuele Edoardo Angelidis e Marta Neuroni hanno ceduto1.070.894, 652.382, 1.159.030 e 246.182 azioni ordinarie SYS-DAT.A seguito del completamento dell'operazione, gli azionisti deterranno complessivamente 17.171.512 azioni ordinarie di SYS-DAT, pari alsociale della stessa. Vittorio Neuroni, Matteo Luigi Neuroni, Emanuele Edoardo Angelidis e Marta Neuroni deterranno rispettivamente 7.759.606 (pari al 24,8% circa del capitale), 4.727.118 (pari al 15,1%), 2.900.970 (pari al 9,3%) e 1.783.818 (pari al 5,7%) azioni ordinarie SYS-DAT.L'operazione è stata effettuata tramite unariservata ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali all’estero. Intermonte ha agito in qualità di Sole Bookrunner per l'operazione.