Dazi, Usa e Cina sospenderanno per 90 giorni le aliquote aggiuntive

(Teleborsa) -hanno deciso di sospendere per 90 giorni una parte dei loro. L'annuncio è arrivato attraverso unada Ginevra. Secondo la dichiarazione, la sospensione entrerà in vigore "entro il 14 maggio".Entro la data fissata, gli"modificheranno l'applicazione dell'sui dazi doganali di origine cinese (inclusi quelli delle regioni speciali di Hong Kong e Macao), sospendendo 24 punti percentuali di tale aliquota per un periodo iniziale di 90 giorni, mantenendo al contempo la restante aliquota ad valorem del 10% su tali articoli".La, invece, modificherà di conseguenza l'applicazione dell'sugli articoli degli Stati Uniti, "sospendendo 24 punti percentuali di tale aliquota per un periodo iniziale di 90 giorni e mantenendo al contempo la restante aliquota aggiuntiva ad valorem del 10% su tali articoli".La nota sottolinea che, dopo aver adottato le misure concordate, "le parti istituiranno unper proseguire le discussioni sulle relazioni economiche e commerciali".Da Ginevra il segretario Usa al Tesoro,, ha dichiarato che Cina e Usa "abbasseranno i loro dazi del 115%", dopo aver concordato una pausa di 90 giorni.Usa e Cina, con la loro dichiarazione congiunta, hanno riconosciuto "l'importanza delle lorobilaterali per entrambi i Paesi e per l'economia globale", nonché "l'importanza di avere una relazione economica e commerciale sostenibile, di lungo termine e reciprocamente vantaggiosa". Riflettendo sui recenti colloqui e ritenendo che il proseguimento delle discussioni possa contribuire ad affrontare le preoccupazioni di entrambe le parti nelle loro relazioni economiche e commerciali, le parti hanno deciso di procedere "in uno spirito di reciproca apertura, comunicazione continua, cooperazione e rispetto".