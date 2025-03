8 Marzo, INAPP: “Oltre 1,2 milioni di donne inattive pronte a lavorare, una risorsa per la crisi demografica in Italia”

(Teleborsa) - Il paper dell’. Il lavoro delle donne che manca, nella transizione demografica in Italia evidenzia come l’inserimento nel mercato del lavoro dipossa rappresentare una risorsa strategica per affrontare il calo demografico e la sostenibilità del welfare.Attualmente,. Tuttavia, il 16% di loro (circa 1,26 milioni) si dichiara disponibile a lavorare a determinate condizioni, con una distribuzione regionale disomogenea: in Campania e Sicilia, ad esempio, la percentuale di donne potenzialmente attivabili supera il 23%, mentre in regioni come la Lombardia si ferma al 9,7%.Le principali cause dell’inattività femminile sono legate alla cura familiare, che incide soprattutto nel Centro-Sud, alla mancanza di servizi di supporto, allo. La difficoltà di conciliare lavoro e vita familiare emerge come uno dei principali ostacoli all’occupazione femminile.Secondo: "Il contrasto alla persistente inattività femminile deve diventare una priorità. Da circa 20 anni, siamo di fronte a un tasso di inattività femminile di oltre il 40%, una quota di risorse che, per vari motivi, non lavora e si colloca stabilmente al di fuori dal mercato del lavoro e che invece in questo momento può rappresentare una risorsa strategica".L’indagine INAPP evidenzia inoltre che le donne inattive disponibili al lavoro non accetterebbero qualsiasi impiego: i, ma il 13,1% richiede almeno 1.500 euro. Il fattore economico, quindi, resta cruciale nella decisione di entrare o rientrare nel mercato del lavoro.Per facilitare l’occupazione femminile, si rende necessario un, che non solo consentirebbe alle donne di lavorare, ma contribuirebbe anche a ridisegnare il welfare in un Paese sempre più anziano.