Zucchi, indebitamento finanziario netto a 21,9 milioni di euro al 30 novembre

Vincenzo Zucchi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che opera nel settore tessile, ha comunicato che al 30 novembre 2025 l'è pari a 21,9 milioni di euro, in diminuzione di circa 0,5 milioni di euro (-2,1%) rispetto all'indebitamento finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2024 (22,4 milioni di euro).In data 17 dicembre 2021 Vincenzo Zucchi ha ottenuto daundi 18 milioni di euro, il cui saldo al 30 novembre 2025 ammonta a 9,0 milioni di euro, di cui 5,4 milioni di euro con scadenza entro 12 mesi. A seguito della modifica contrattuale comunicata il 31 luglio 2025, è stata concessa una moratoria sulle rate di capitale ed interessi in scadenza il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2025, posticipate al 31 marzo 2026. Il rimborso proseguirà con rate trimestrali a capitale costante fino alla scadenza del 30 settembre 2027. Il finanziamento è soggetto a tasso variabile pari all'Euribor maggiorato del 3,25% annuo.Inoltre, al 30 novembre 2025 la società presentavaper circa 6,8 milioni di euro (6,1 milioni di euro al 31 ottobre 2025). Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti: 12 decreti ingiuntivi per complessivi 636 migliaia di euro, di cui 5 decreti opposti per 549 migliaia di euro e 9 oggetto di transazione (3 dei quali tra quelli opposti) per residui 218 migliaia di euro.