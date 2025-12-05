Fisco, Amazon versa oltre 180 milioni. E cambia algoritmo

(Teleborsa) -finita al centro di una delle tante inchieste della Procura di Milano sui cosiddetti "serbatoi di manodopera" con un sequestro diper frode fiscale nel luglio 2024, ha versato oltreome risarcimento in sede fiscale.Ha modificato anche il sistema, nel mirino delle indagini, con cui i fattorini venivano monitorati nelle consegne attraverso un software-algoritmo, come "", avevano scritto i magistrati.Il versamento da parte dell'azienda e la cancellazione di quel software-spia, che prima era in mano alla filiale italiana del colosso statunitense, hanno portato i pm Paolo Storari e Valentina Mondovì a chiedere al gip Luca Milani la revoca della richiesta dNegli anni, dalle indagini sui "serbatoi di manodopera" nel settore dei trasporti, della logistica e della vigilanza, la Procura di Milano ha recuperato, in pratic