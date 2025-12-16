ACEA, record di adesioni al progetto Scuola Educazione idrica 2025-2026

(Teleborsa) - Un successo il progetto Scuola Educazione idrica 2025-2026 di ACEA
: in soli due mesi si è registrata l’adesione di altri 11mila studenti, raggiungendo un totale ad oggi di oltre 22mila studenti partecipanti
.
I ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di partecipare al contest nazionale
"Gocce di innovazione. L’uso dell’acqua nella tua casa del futuro" e realizzare, con il supporto degli insegnanti, un cortometraggio
su come l'innovazione tecnologica trasformerà la risorsa idrica nelle nostre case. In palio
vi saranno dei voucher per l’acquisto di materiale didattico
e la partecipazione gratuita alla seconda edizione dell’ACEA Acqua Edu Camp
, che quest’anno si trasforma in un vero tour sostenibile. Inoltre, gli studenti avranno anche la possibilità di visitare gli impianti ACEA
fra aprile e maggio 2026, per vivere un’esperienza diretta sul campo.
Da quest’anno il progetto
, finora rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di sei regioni, è stato esteso a livello nazionale,
portando nelle scuole di tutta Italia un percorso innovativo di educazione idrica
: l’obiettivo è formare le nuove
generazioni sull’uso consapevole e la tutela della risorsa idrica. Nel corso del 2026 potranno partecipare anche i licei e gli istituti professionali
di tutto il Paese.Le nuove tecnologie e il digitale arricchiranno il progetto
, con nuovi nuovi contenuti multimediali e quiz interattivi per coinvolgere sempre di più gli studenti in modo dinamico e divertente. Tra le attività previste anche la formazione sul mondo dell’acqua in modalità digitale su piattaforma dedicata e contenuti strutturati per le diverse età degli studenti coinvolti.