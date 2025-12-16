ACEA, record di adesioni al progetto Scuola Educazione idrica 2025-2026

(Teleborsa) - Un successo il: in soli due mesi si è registrata l’adesione di altri 11mila studenti, raggiungendo un totale ad oggi diI ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di partecipare al"Gocce di innovazione. L’uso dell’acqua nella tua casa del futuro" e realizzare, con il supporto degli insegnanti, unsu come l'innovazione tecnologica trasformerà la risorsa idrica nelle nostre case.vi saranno deie la partecipazione gratuita alla seconda edizione dell’, che quest’anno si trasforma in un vero tour sostenibile. Inoltre, gli studenti avranno anche la possibilità difra aprile e maggio 2026, per vivere un’esperienza diretta sul campo.Da quest’anno il, finora rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di sei regioni,portando nelle scuole di tutta Italia un: l’obiettivo è formare le nuovegenerazioni sull’uso consapevole e la tutela della risorsa idrica. Nel corso del 2026di tutto il Paese., con nuovi nuovi contenuti multimediali e quiz interattivi per coinvolgere sempre di più gli studenti in modo dinamico e divertente. Tra le attività previste anche la formazione sul mondo dell’acqua in modalità digitale su piattaforma dedicata e contenuti strutturati per le diverse età degli studenti coinvolti.