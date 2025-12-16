Milano 17:30
44.063 -0,12%
Nasdaq 17:35
25.003 -0,26%
Dow Jones 17:35
48.184 -0,48%
Londra 17:29
9.679 -0,74%
Francoforte 17:30
24.087 -0,59%

ACEA, record di adesioni al progetto Scuola Educazione idrica 2025-2026

Finanza
ACEA, record di adesioni al progetto Scuola Educazione idrica 2025-2026
(Teleborsa) - Un successo il progetto Scuola Educazione idrica 2025-2026 di ACEA: in soli due mesi si è registrata l’adesione di altri 11mila studenti, raggiungendo un totale ad oggi di oltre 22mila studenti partecipanti.

I ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di partecipare al contest nazionale "Gocce di innovazione. L’uso dell’acqua nella tua casa del futuro" e realizzare, con il supporto degli insegnanti, un cortometraggio su come l'innovazione tecnologica trasformerà la risorsa idrica nelle nostre case. In palio vi saranno dei voucher per l’acquisto di materiale didattico e la partecipazione gratuita alla seconda edizione dell’ACEA Acqua Edu Camp, che quest’anno si trasforma in un vero tour sostenibile. Inoltre, gli studenti avranno anche la possibilità di visitare gli impianti ACEA fra aprile e maggio 2026, per vivere un’esperienza diretta sul campo.

Da quest’anno il progetto, finora rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di sei regioni, è stato esteso a livello nazionale, portando nelle scuole di tutta Italia un percorso innovativo di educazione idrica: l’obiettivo è formare le nuove
generazioni sull’uso consapevole e la tutela della risorsa idrica. Nel corso del 2026 potranno partecipare anche i licei e gli istituti professionali di tutto il Paese.

Le nuove tecnologie e il digitale arricchiranno il progetto, con nuovi nuovi contenuti multimediali e quiz interattivi per coinvolgere sempre di più gli studenti in modo dinamico e divertente. Tra le attività previste anche la formazione sul mondo dell’acqua in modalità digitale su piattaforma dedicata e contenuti strutturati per le diverse età degli studenti coinvolti.
Condividi
```