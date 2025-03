Lavoro: per le donne è ancora "un difficile percorso ad ostacoli"

(Teleborsa) - Sono poche lePiùCanone d’affitto (44,3%), bollette e utenze (31,9%) e rata del mutuo (28,7%) sono le spese più difficili da sostenere, ma non manca chi ha difficoltà a far fronte anche alle spese mediche (28,4%): in concomitanza con l’8 marzo,ha voluto realizzare una lettura sintetica dei dati raccolti negli ultimi due anni per esplorare alcuni aspetti della vita e del vissuto delle donne italiane. L’indagine offre uno sguardo sulla situazione lavorativa e sulla percezione delle proprie condizioni economiche da parte delle donne, ma anche sui cambiamenti nel rapporto uomo-donna e nella genitorialità, sull’essere singlee sul benessere psicologico e sul rapporto con il proprio aspetto, sui timori e le difficoltà.Per ottenere liquidità i; il 15,7% è ricorsa al sostegno di amici, colleghi e altri parenti; il 15,7% ha richiesto un prestito in banca, mentre il 13,9% ha dovuto chiedere soldi in prestito a privati (non amici o parenti) non potendo accedere a prestiti bancari e questo dato è presumibilmente da sovrapporsi a fenomeni di usura. In linea con un quadro di difficoltà abbastanza diffuse, il 21,5% ha tardato nel pagamento delle tasse. Oltre un decimo delle donne (11,3%) è tornata vivere in casa con la famiglia d’origine (o con la famiglia del partner).Il bisogno di risparmiareriparazioni, baby sitter, medici, pulizie, ecc., e, tra coloro che ne avrebbero bisogno, il 39,2% ha dovuto rinunciare alla baby sitter e il 20% alla badante.Per affrontare l’acquisto di nuovi beni il 41,7% ha optato per la rateizzazione dei pagamenti e fra le opzioni di rateizzazione, il 21,7% ha scelto piattaforme online che offrono servizi finanziari senza interessiSignificativo il passaggio sulla conquista, da parte delle donne, di posizioni e ruoli professionali sempre più rilevanti nel mondo dellavoro che appare un fenomeno in costante evoluzione, anche se i tempi per una effettiva parità di opportunità sembrano dilatarsi.Alle donne italiane che lavorano, o che hanno lavorato in passatonte, in quasi la metà dei casi. Alla base di questa scelta, soprattutto la ricerca di migliori condizioni economiche e stabilità lavorativa.41,7%) e tre su dieci hanno lavorato anche in condizioni di scarsa sicurezza (ambienti non a norma, lavoro rischioso) e 1 su 5 in caso di necessità accetterebbe di lavorare in un luogo non sicuro.e poco meno della metà (48%) afferma che non garantisca sicurezza alla propria famiglia. Più di una donna che lavora su quattro (26,4%) con la propria situazione lavorativa si trova costretta a chiedere aiuto alla propria famiglia d’origine o a rinunciare ad avere figli (17,2%).Ma il disagio non è solo economicoCirca un terzo indica come fattori negativi la difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia (33,8%), gli spostamenti casa-lavoro (33,6%), l’assenza di stimoli professionali (32%), mentre sono il 31,3% a dichiarare di avere rapporti conflittuali con i colleghi. Il 30,2% delle lavoratrici è in burn out, il 28,3% soffre l’insicurezza del posto di lavoro, il 26,1% ritiene che i propri diritti siano scarsamente tutelati e circa il 25,4% è preoccupata dalla precarietà del contratto; quasi un quarto (23,6%) sperimenta l’irregolarità nei pagamenti.; per il 34,1% delle donne intervistate, invece, il problema non risiede tanto nell’inclusione politica (considerando il numero delle donne adeguato), quanto nell’accesso a ruoli di potere e di leadership. Circa la metà delle donne è contraria alle quote rosa (49,9%).ossia vittima di persone che le abbiano perseguitate; il 7,9% non ha voluto rispondere alla domanda. In un quarto dei casi lo stalker è un ex partner, ma nel 29,1% le donne affermano di non sapere di chi si tratti; per il 17,1% si è trattato di un conoscente. In meno di 2 casi su 10 le vittime denunciano lo stalker (17,1%).